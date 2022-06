Giovanni Zarrella wünscht sich Helene Fischer in seiner TV-Show

Und auch sonst hat er zwei Herzen in seiner Brust. "Das eine schlägt für meine Familie: Meine Frau (Jana Ina), meine Kinder (1 Sohn, 1 Tochter), meine Eltern, Geschwister und für enge Freunde. Wenn wir alle zusammen bei meiner Mama sind und sie uns eine schöne vegetarische Lasagne macht, so was macht mich glücklich. Das andere sind die persönlichen Ziele. Das, was einem am Montag das Gefühl gibt, dass man nicht zur Arbeit geht, und es sich genauso gut anfühlt wie zu Hause zu sein. Und das Glück habe ich mit meinem Job. Wenn diese beiden Dinge im Gleichgewicht sind, dann bin ich glücklich."

Und darum will er seine Frau und seine Kinder so oft wie möglich auf seine kommende Tour mitnehmen (am 10. 9. in der Wiener Stadthalle).