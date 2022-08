Giovanni Zarrella: "Wollte wie die Backstreet Boys sein"

So wird zum Beispiel der eingängige "Backstreet-Boys"-Song" „Quit Playing Games With My Heart"“ (Hör auf, mit meinem Herzen zu spielen) zu "Non Puoi Lasciarmi Così" (So kannst du mich nicht verlassen). "Als Teenager, mit 16 oder 17, sind die Backstreet Boys total durch die Decke gegangen und meine Jungs und ich, also meine besten Freunde, die auch bis heute noch meine besten Freunde sind, wir wollten alle sein wie die. Wir wollten viel rumkommen und in verschiedene Länder reisen. Wir wollten in schönen Hotels schlafen und vor vielen Menschen singen", so der Musiker.