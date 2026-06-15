Gery Keszlers "All Senses Gala" findet erst 2027 statt

Im Vorjahr veranstaltete Gery Keszler während der Salzburger Festspiele die amfAR-Gala. Da ist er auf den Geschmack gekommen und wollte eigentlich auch heuer wieder eine Charity-Gala in der Mozartstadt machen. Im August hätte die "All Senses Gala" stattfinden sollen, diese muss jetzt aber auf 2027 verlegt werden, wie Keszler in einem Statement sagt, das dem KURIER vorliegt.

"Die Abstimmungen rund um Termin, Partner, künstlerische Umsetzung und organisatorische Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Wochen komplexer entwickelt als ursprünglich angenommen. Dadurch wurde der zeitliche Vorlauf für ein Format dieser Größenordnung letztlich zu knapp." Die Gala lebe "von künstlerischer Präzision, starken Partnern, internationaler Strahlkraft und einer Umsetzung auf höchstem Niveau. Wir haben uns daher bewusst dagegen entschieden, das Projekt unter Zeitdruck zu verkleinern oder in seiner Qualität zu kompromittieren."