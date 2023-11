Gery Keszler über seinen 60er, den Life Ball und die große Hommage-Party

„Es gibt ein Mörder-DJ-Line-up und wir lassen noch mal fest feiern. Unsere Gäste können sich zum ersten Mal bei uns im Life-Ball-Fundus auch Kostüme ausborgen, die bis dato nur auf der Bühne waren, von vielen prominenten Menschen getragen wurden. Ob das jetzt die Dita von Teese oder Kelly Osbourne waren. Und wir hoffen, dass viele den Retro-Spirit des Life Ball einfangen und sich noch einmal wirklich rausputzen.“

Kein Live-Ball-Revival

Es soll aber bei dieser einen Party bleiben, denn „ein 30-jähriges Jubiläum kann es nur einmal geben“, so Keszler, der auch nicht an ein Revival des Life Balls in Wien denkt.

„Ich glaube einfach, dass es ganz gut in dieses Vierteljahrhundert gepasst hat, in ein Wien, das vor allem durch den Life Ball einen enormen Aufschwung hatte durch Jugendkultur, an internationaler Aufmerksamkeit.“

Doch dann lässt er aufhorchen: „Es kann sein, dass es ganz anders weitergeht, vielleicht auch gar nicht in Österreich.“

Vielleicht verrät er ja dann am 1. Dezember mehr. Das ganze Interview gibt’s im Video oben.