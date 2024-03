Gery Keszler trauert um seinen Herrn Brodmann

Herr Brodmann (benannt nach Gery Keszlers Fluglehrer) war in der Wiener Society fast schon Kult. Die einen liebten ihn, die anderen fürchteten sich ein bisserl, denn der kleine Pinscher konnte seine Launen durchaus auch mit Zwicken zum Ausdruck bringen.

So schnappte er zum Beispiel einmal bei der Grazer Diagonale-Eröffnung dem mittlerweile ehemaligen Profil-Chef Christian Rainer in den Finger. Immer wieder wurde in Society-Kreisen von den Beißerchen des Herrn Brodmanns berichtet.

Life-Ball-Initator Gery Keszlers Herzenshund ist jetzt mit 16 Jahren verstorben.