Emotionale Überraschung bei Life-Ball-Hommage: Gery Keszler machte Heiratsantrag

Als Life-Ball Gründer liebt Gery Keszler (60) die große Inszenierung. Und so lag es auch nahe, dass er einen besonders persönlichen Moment mit Freunden und Wegbegleitern pompös feiern wollte. Denn während der Veranstaltung "An Homage to Life Ball", die am Welt-Aids-Tag im Palais Auersperg in Wien stattfand, ließ er seinen Lebensgefährten Miha Veberic in einer Kutsche, gezogen von vier Pferden, einfahren.