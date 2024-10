Unternehmer Gerald Gerstbauer: Wenn drei Ex-Kanzler zum Geburtstag gratulieren

Hohe Promidichte beim Innenstadt-Italiener Cantinetta Antinori. Dort lud Unternehmer und Netzwerker Gerald Gerstbauer (Gerstbauer Strategic) zu seinem 60. Geburtstag.

Und da gratulierten auch einige Polit-Größen. So hielten zum Beispiel die beiden Ex-Kanzler Christian Kern und Alfred Gusenbauer Reden und auch Nationalratsabgeordneter Josef Muchitsch ließ den Jubilar hochleben.

Alles Freunde und Wegbegleiter, wie Gerstbauer dem KURIER erzählte. Mit Christian Kern zum Beispiel hat er schon gemeinsam in der Sandkiste gespielt ("Er war vier, ich fünfeinhalb und wir sind zusammen in der Sandkiste gesessen und seitdem sind wir Freunde) und bei Alfred Gusenbauer "bin ich mit 16 das erste Mal in seinem Büro gestanden." Und mit Josef Muchitsch war Gerstbauer gemeinsam in der Gewerkschaft.

Auch dabei waren Ex-Kanzler Sebastian Kurz, NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oder Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger.