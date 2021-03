Geigerin Lidia Baich klagt an: "Wir haben noch immer Berufsverbot"

Denn Auftritte vor Publikum sind leider nach wie vor nicht möglich. "Wir haben ja noch immer Berufsverbot, kann man so sagen. Es ist aber schon so, dass es mit dem richtigen Konzept funktioniert, Veranstaltungen zu machen.“ So führt sie etwa Madrid als Beispiel an, wo ihr Mann, Heldentenor Andreas Schager (50), erst kürzlich als "Siegfried“ auf der Bühne stand. "Die haben auch richtig Geld in die Hand genommen und in Belüftungssysteme investiert. Sogar die Wasserhähne wurden umgebaut, damit sie kontaktlos sind und haben durchgehend gespielt mit zwei Drittel vollen Sälen."

Der Gang ins Theater, Konzert oder in die Oper würde dem Publikum auch besonders fehlen, meint Lidia Baich: "Ich merke sehr stark, dass viele Menschen das Live-Erlebnis wieder möchten. Das geht ganz vielen ganz stark ab und darauf warten die Leute auch schon sehr.“

Bis es auch in Österreich wieder möglich ist, sieht die Violin-Künstlerin in der Krise auch eine Chance. "Ich versuche trotz allem, kreativ zu sein. Wir planen für den Sommer ein Benefiz-Open-Air-Konzert, wobei wir Geld für Künstler sammeln, die von Corona besonders hart getroffen wurden.“