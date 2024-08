Wer die geheimnisvolle Frau hinter dem Netzschleier bei den Salzburger Festpielen ist

Dabei handelte es sich um die französische Schauspielerin Amira Casar (53), die eigentlich in London als Tochter eines britisch-irischen Kurden und einer russischen Opernsängerin geboren ist. Mit 14, damals mit nichts als 100 britischen Pfund in der Tasche, lernte sie an einem Strand an der Cote d'Azur den berühmten Fotografen Helmut Newton kennen und zog dann nach Paris. Sie modelte dann u. a. für Chanel, Jean-Paul Gaultier und Karl Lagerfeld.

Aber sie wollte mehr, absolvierte eine Schauspielausbildung am Pariser Conservatoire National d'Art Dramatique. 1989 spielte sie ihre erste Filmrolle. Sie wurde zu einem der prominentesten Gesichter des französischen Autorenkinos. Für die Kult-Komödientrilogie "La Vérité si je mens" wurde sie sogar für einen César nominiert. 2017 wirkte sie in dem mit einem Oscar ausgezeichneten Film "Call Me by Your Name" von Luca Guadagnino mit. 2022 stand sie für die Hollywood-Produktion "The Contractor" (Amazon Prime) von Tarek Saleh mit Chris Pine vor der Kamera.

"Ich möchte definitiv Filme machen, die mich weiterbringen, ich möchte mit Leuten arbeiten, die mit mir Hand in Hand gehen für eine großartige Geschichte", erzählte sie in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung"