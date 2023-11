Welchen Geburtstagswunsch sich Chris de Burgh nicht erfüllen konnte

Der Gerechtigkeitssinn von Robin Hood, der Geld von den Reichen stahl, um es den Armen zu geben, fasziniert schon seit Jahrhunderten die Menschen.

Der „Lady in Red“-Sänger Chris de Burgh (75) bringt diese Geschichte jetzt in Musicalform auf die Bühne des Musiktheater Linz (ab 9. Juli 2024).

„Es ist eine sehr moderne Geschichte, die auch in die heutige Zeit passt. Denn gerade heute interessieren sich die Leute besonders für die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Durch seine Taten wurde Robin Hood zum Helden“, erzählt de Burgh im KURIER-Gespräch.

Und auch er selbst möchte aktiv etwas gegen den Zustand der Welt machen. „Ich lasse fünf Ukrainerinnen in einer meiner Wohnungen in Dublin wohnen. Alles, was sie haben, ist weg oder wurde zerstört. Ich musste einfach etwas tun“, erzählt er.

Er träume auch weiterhin vom Frieden auf der Welt. „Aber nur durch das Träumen funktioniert das ja leider nicht. Deshalb wünsche ich mir für mich und meine Familie Gesundheit.“