Gastro-Padrone Luigi Barbaro: Was die Österreicher von den Italienern lernen können

"La Ninfea“ (die Seerose), so hieß der Sehnsuchtsort von Luigi Barbaro (er feiert am 26. August seinen 65er), als er noch ein Kind war – ein renommiertes Restaurant in Neapel. „Ich hab das immer beobachtet, bin stundenlang dort auf einem Baum gesessen und jedes Mal am Abend kamen da so viele tolle Autos und wunderschöne Leute sind da ein und aus gegangen. Und immer mehr habe ich diesen Willen bekommen, dass ich auch einmal genau so ein Restaurant haben möchte“, erzählte Barbaro in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Die ganze Sendung: