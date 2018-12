Früh übt sich: Stefan Petzner schon im Dancing-Stars-Fieber

"Sicher, das im Video gezeigte ist noch ganz weit weg davon, tänzerisch gut zu sein. Sicher, es gibt so vieles, was ich noch zu lernen habe und nicht zuletzt heißt es vor allem üben, üben und wieder üben. Aber wie sagt man doch so schön übers Leben - und ein jeder von euch kennt diesen Satz auch: ,Der erste Schritt ist der schwerste!' Genau deswegen kann ich nun zumindest eines bereits sagen: Die ersten Schritte sind geschafft! Ein Anfang ist gemacht, und sei er noch so klein. Es ist der Beginn eines langen, steinigen und harten Weges auf meiner Reise zu den Dancing Stars! Ich will ihn gehen so gut ich kann!"