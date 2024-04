Frauenpower in der Wirtschaft: Das sind die Preisträgerinnen der Minerva Awards

Der Preis hat sich zum Ziel gesetzt für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft zu sorgen und Frauen zu ehren, die durch ihre Aktivitäten eine Vorreiterrolle einnehmen.

Vorhang auf für die Frauen, hieß es jetzt im Radiokulturhaus in Wien. Denn das Magazin "SHEconomy" vergab gemeinsam mit ORF III wieder die heiß begehrten Minerva Awards (Ausstrahlung der Gala am 10. Mai um 23.25 Uhr auf ORF III).

"In der Österreichischen Wirtschaft tut sich endlich was zum Thema Diversity und Gender Equality. Das zeigen auch die immer mehr und vor allem immer mutiger werdenden Einreichungen. Unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft verändern sich und wir wollen mit den Minerva Awards ein Zeichen für Mut, Zuversicht und zukunftsorientiertes Denken setzen", so Initiatorin Nadia Weiss.

