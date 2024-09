Wie die Modezene feiert: Fotograf Stefan Kokovic lässt die 1990er-Jahre aufleben

Es war übrigens bereits die 10. Ausstellung von Kokovic, der sich eben vor allem den 1990er-Jahren verschrieben hat. Der Zeit der legendären Supermodels und Fotografen.

"Die 1990er Jahre waren ein Wendepunkt in der Mode. Diese Ausstellung ist mein Liebesbrief an diese Ära! Nach einem ziemlich holprigen und schwierigen Jahr für mich fühlt sich dieser Abend wie die Krönung all dessen an, woran ich so lange gearbeitet habe", sagte der "Photographer of the Year 2022", dessen Bilder schon in Vogue, Harper’s Bazaar oder Elle veröffentlicht wurden.