„Forsthaus Rampensau“-Sieger wurde brutal zusammengeschlagen

Eigentlich wollte der Rapper und Sieger der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ 2025 Marvin Okelola am Wochenende bei McDonald's am Wiener Hauptbahnhof nur schnell in Ruhe seine Pommes essen. Auf dem Nebentisch seien aber zwei Männer gesessen, die ihn ständig angestarrt haben. „Ich lasse mich nur ungern anstarren, wenn ich versuche, mein Essen zu genießen. Irgendwann reicht es und ich frage: Gibt's ein Problem? Einer wollte mein Tableau nehmen, das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Ich packe ihn, ziehe ihn weg. Er dreht sich um, geht auf mich los, der andere geht auf mich los. Es wurde auf mich eingeschlagen“, schildert er die Situation, die völlig eskalierte.

Als sie von ihm endlich abgelassen haben, rannte er ihnen nach und filmte die beiden. Die Polizei konnte schließlich einen der mutmaßlichen Täter fassen, der andere sei davongekommen. Via Instagram bittet Marvin nun um Hinweise zur Identität des zweiten Mannes und gibt auch ein Update bezüglich seiner Verletzungen, die er von der Attacke davongetragen hat. „Es ist alles gut mit meinem Body, alles nur geprellt, kein Nasenbeinbruch und ich humple noch ein bisschen, aber sonst ist mal alles ok. Glaubt aber nicht, dass ich das alles so stehen lasse.“

Denn die Sache, die ihn am meisten schockiert, ist, dass er keine Hilfe von Passanten bekommen hat. „Ich bin 20 Minuten um den Hauptbahnhof gelaufen, da waren 1.000 Leute, zwei davon haben mir geholfen und einen davon habe ich gekannt.“