Ehemaliger Forsthaus-Rampensau-Teilnehmer stirbt bei Unfall

2022 hat Mano Machinek gemeinsam mit seiner Freundin Maria Maksimovic bei der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ teilgenommen. Damals waren auch Tinderking Luis , Model Sonja Plöchl , Tara Tabitha oder Nina „Bambi“ Bruckner unter den Kandidaten und Kandidatinnen.

„Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir“, heißt es auf Instagram.

Auch seine Freundin Maria meldete sich in ihren Instagramstorys zu Wort.

„Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren. Er saß am Steuer eines Porsche, eines Autos, das für ihn so viel mehr war als nur ein Fahrzeug. Es war eine seiner größten Leidenschaften. Jeder, der Mano kannte, wusste, wie sehr er Autos, die Straße und das Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer liebte. Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste.“