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Erleichterung bei Jazz Gitti: Sie gibt ein Gesundheitsupdate

Die Sängerin hat vor einiger Zeit ihre Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht.
18.08.2026, 08:22

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Eine lachende Jazz Gitti wird von zwei Männern auf Händen getragen

„Ja, ich habe einen bösartigen Krebs gehabt. Nein, er hat nicht gestreut“, erzählte Sängerin Jazz Gitti vor einiger Zeit. Am 16. Mai wurde bei ihr ein Merkelzellkarzinom am rechten Ellbogen entfernt.

Sorge um Jazz Gitti: Sängerin macht Krebsdiagnose öffentlich

Sie musste sich auch einer Hauttransplantation unterziehen. „Und nachher bekomm’ ich Bestrahlungen.“

Jetzt gab sie via Instagram ein Gesundheitsupdate. „Das aktuelle PET-CT bringt nun große Erleichterung. Keine vergrößerten Lymphknoten und kein Hinweis auf Metastasen. Damit keine Chemotherapie notwendig“, freut sie sich.

„Zur Sicherheit folgt jetzt noch eine fünf Wochen dauernde tägliche Bestrahlung, um mögliche Restzellen zu eliminieren und das Rückfallrisiko zu senken.“

Sie sei einfach unglaublich dankbar und glücklich und hofft, dieses Kapitel bald abschließen zu können.

Krebs
kurier.at, LT  | 

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