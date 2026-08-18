Erleichterung bei Jazz Gitti: Sie gibt ein Gesundheitsupdate

„Ja, ich habe einen bösartigen Krebs gehabt. Nein, er hat nicht gestreut“, erzählte Sängerin Jazz Gitti vor einiger Zeit. Am 16. Mai wurde bei ihr ein Merkelzellkarzinom am rechten Ellbogen entfernt.

Sie musste sich auch einer Hauttransplantation unterziehen. „Und nachher bekomm’ ich Bestrahlungen.“

Jetzt gab sie via Instagram ein Gesundheitsupdate. „Das aktuelle PET-CT bringt nun große Erleichterung. Keine vergrößerten Lymphknoten und kein Hinweis auf Metastasen. Damit keine Chemotherapie notwendig“, freut sie sich.