Filmpläne: Formel-1-Vizeweltmeister David Coulthard wurde in Wien gesichtet

"Nur so viel sei verraten“, sagt der Leinwand-Veteran, "es ist was im Busch. Wir planen etwas Gemeinsames. Es sind im Moment aber noch ungelegte Eier. Nächste Woche wissen wir alle mehr. Ich mache schon längere Zeit keine Werbespots. Mein Motto lautet: Back to the roots (zurück zu den Wurzeln) – also Spielfilme fürs Kino und fürs Fernsehen.“

Trotzdem gibt es etwas Fixes zu berichten, denn David Coulthard, der seit 2013 mit der belgischen Sportreporterin Karen Minier (47) verheiratet ist und mit ihr in Monaco und in der Schweiz lebt, hat sich in Blechas weißen Schäferhund ("Berger Blanc Suisse“) Carlos verliebt und will genau so ein wunderschönes Exemplar für seinen Sohn Dayton (12) erwerben. Coulthard – zuletzt 2012 auf Mercedes am DTM-Start – arbeitet seit damals als Experte für Channel 4.