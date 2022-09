Figaro Josef Winkler nach Sturz am Weg der Besserung - und im Forsthaus Rampensau

"Wenn man den ganzen Tag in so einem Haus von Halbverrückten umgeben ist, gibt’s natürlich Reibereien. Aber die ganzen Dramen im Haus relativieren sich, wenn man sieht, was das wahre Leben für unverhoffte Schicksalsschläge bereit hält", so Winkler in der Sendung "Heinzl und die VIPs".