"Forsthaus Rampensau": Nina "Bambi" Bruckner und Ehemann sind dabei

Normalerweise sieht man Nina "Bambi" Bruckner an der Seite von Baumeister Richard Lugner. Jetzt macht sie aber bei der neuen ATV-Show "Forsthaus Rampensau" (ab 6. Oktober) gemeinsam mit ihrem Ehemann Senad mit.

"Als das Angebot kam, ins Forsthaus zu ziehen, waren wir beide neugierig auf die Erfahrung. Ich stehe ja gerne in der Öffentlichkeit, aber bis dato selten mit meinem Mann", so Nina Bruckner. Und für den Gatten war es anfangs auch noch etwas ungewohnt wie er gesteht: "Im Forsthaus waren die Kameras erstmals auch auf mich gerichtet. Das war anfangs gewöhnungsbedürftig, aber inzwischen habe ich die Rampensau in mir entdeckt."

Sie ziehen gemeinsam mit Reality-TV-Star Tara Tabitha und deren Freundin Cat, sowie Schlagerstar Adriana mit ihrem Philipp und Sängerin Rebecca Rapp und Model Sonja Plöchl ein.

Für das Gewinnerpaar gibt's dann 20.000 Euro.