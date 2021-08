Fadi Merza offen und ehrlich: "Ich habe nicht aufgehört zu weinen"

Man vermutete, dass eine alte Narbe wieder aufgebrochen ist. „Ich habe auch tatsächlich ein paar Tage, bevor das passiert ist, bei mir im Gym (Anmerk.: „Team Merza Academy“) ein bisschen trainiert und eine Art Sparring gemacht und da habe ich den einen oder anderen Schlag abbekommen, hätte mir aber nie gedacht, dass das zu so etwas führen kann.“

Zwölf Tage musste er im Spital bleiben. „Ich habe meinen Sohn per Facetime angerufen und habe nicht aufhören können zu weinen. Mein erster Gedanke war: Ich hab meinen Vater in so jungen Jahren verloren und ich wollte nicht, dass mein Sohn dasselbe Schicksal erlebt wie ich. Das waren wirklich meine ersten Gedanken. Das war nicht schön“, erzählt er ganz offen und ehrlich.

Das alles hätte ihn auch wachgerüttelt, so bekennt er. „Ich trainiere jetzt noch so, als wäre ich 25, dabei vergesse ich aber, dass ich eigentlich ein alter Sack bin. Die Schläge, die ich im zunehmenden Alter bekomme, sind nicht nötig. Ich schaue jetzt mehr auf die Gesundheit. In allererster Linie nicht wegen mir, sondern wegen meines Sohnes. Ich will nicht, dass er in jungen Jahren ohne Vater aufwächst.“

Mit Michel verbringt er überhaupt so viel Zeit, wie möglich. Beginnt auch schon mit ihm zu kämpfen. „Warum ich mit ihm Boxen trainiere? Nicht, dass er ein Kämpfer wird wie ich. Mein Weg war wirklich sehr steinig und das wünsche ich meinem Sohn nicht. Ich möchte einfach, dass er selbstbewusst wird – und das kann man durch Boxen sehr gut erzielen.“