Evelyn Rillé: Das österreichische Model hat einst Kim Basinger gedoubelt

Modeln war eigentlich nie ihr großer Traum, irgendwie ist es ihr passiert – und das ziemlich erfolgreich. In den 1980ern und 1990ern war Evelyn Rillé (61) auch international sehr gefragt. Sie war das erste Oben-Ohne-Girl in der deutschen Bild, war im Playboy, im Penthouse und am Cover der Vogue.

In über 70 Musikvideos hat die gebürtige Wienerin mitgespielt, darunter Gesangsgrößen wie die Rolling Stones, Rod Stewart (77), Freddy Mercury und Falco, der heute, Samstag, 65 Jahre alt geworden wäre.

„Privat war er ganz anders, als vor der Kamera. Bei ihm war das besonders auffällig. Auch sein ganzes nasales Sprechen war privat schon entschieden anders. Ich hab mich gut mit ihm verstanden. Ich kannte ihn zwar nicht so nahe, aber er war lustig“, erzählt sie in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Die ganze Sendung: