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Austropromis

ESC-Star Kaleen hat geheiratet und einen Song daraus gemacht

Die ehemalige ESC-Starterin heiratete bereits am 12. August ihren Verlobten Marvin Dietmann.
17.08.2026, 13:42

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Lachende Frau im violetten Kleid vor unscharfem, bunt beleuchtetem Hintergrund.

Schon in den letzten Tagen hat die österreichische ESC-Starterin von 2024 Kaleen via Instagram immer wieder kleine Hinweise gegeben, dass ihre Hochzeit mit dem Kreativdirektor und Choreografen Marvin Dietmann unmittelbar bevorsteht.

Ehemalige Song Contest-Starterin Kaleen ist verlobt

Sie hat da etwa von ihrem Junggeselinnenabschied gepostet und auch ihre „Wedding Nails“ hergezeigt.

„I'm a Mrs now“ schreibt Kaleen jetzt zu einem Posting, das einige Fotos vom großen Tag zeigt.

Außerdem hat sie schon vor einigen Tagen den Song „Next To You“ veröffentlicht, wo sie auch über die Hochzeit singt.

Und dabei verrät sie auch, dass die beiden schon am 12. August geheiratet haben.

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kurier.at, SW  | 

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