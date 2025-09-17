Ehemalige Song Contest-Starterin Kaleen ist verlobt

"Ich habe vergessen, euch etwas zu sagen", postet die ehemalige Song Contest-Starterin Kaleen auf ihrem Instagram-Profil. Dazu ein Emoji mit Heiligenschein und einen Ring.

Und ja, man wird es wohl bereits erraten haben: Kaleen und ihr langjähriger Freund, der Choreograf Marvin Dietmann , sind verlobt.

Wie Bilder zeigen, hat er ihr den Antrag am Strand gemacht, in einem Meer aus Laternen.

Vielleicht haben sich die beiden da auch von Kaleens Mama inspirierien lassen, denn diese hat kürzlich geheiratet, wie die Sängerin schon vor ein paar Wochen bekannt machte.