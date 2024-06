Ernst Prost schwänzte Mausi-Lugner-Geburtstag: "Er hat eine Medienphobie entwickelt"

Die Lugners haben derzeit Hochsaison. Erst turtelte Christina mit ihrem neuen Freund Ernst Prost in der Öffentlichkeit, dann heiratete Richard Lugner seine Simone auch noch sehr medienwirksam.

Am Montagabend stand jetzt der nächste alljährliche Fixtermin auf dem Programm. Denn da feierte Mausi Lugner ihren 29. Geburtstag (auch dieser wurde schon des Öfteren gefeiert) im Strandcafe an der Alten Donau in Wien.

Unter den Gratulanten war auch Mr. Ferrari Heribert Kasper, der einen Armani-Schal als Geschenk mitbrachte (die beiden hatten einst Streit aufgrund eines gefälschten Louis-Vuitton-Schals, den Mausi Heribert schenkte).