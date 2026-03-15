Gewaltvorwürfe: Ermittlungen gegen Sänger Christopher Seiler

Bei den diesjährigen Amadeus Awards, die am 6. März stattfanden, wurde noch gerätselt, warum Bernhard Speer die Auszeichnungen für "Live Act des Jahres“ und "Pop/Rock“ ohne seinen Bandpartner entgegennehmen musste. Offiziell hieß es, Christopher Seiler (39) habe kurzfristig absagen müssen, da er erkrankt sei.

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung soll es jedoch einen Tag vor der Verleihung zu einem mutmaßlichen Gewaltvorfall gekommen sein. Eine Frau habe Anzeige gegen Seiler erstattet. Demnach soll der Musiker ihr angeboten haben, sie nach Dreharbeiten mit dem Auto nach Hause zu bringen. Auf dem Heimweg sei er in eine dunkle Gasse abgebogen. Infolge sei es zu einer Grenzüberschreitung im Wageninneren gekommen, so die Krone. Nach Aussagen der Frau habe der Sänger sie körperlich attackiert, ihren Mund gewaltsam geöffnet.