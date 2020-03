Erich Schleyer: "Es ist furchtbar, was Menschen einander antun“

Fulminant im Fummel folgte sein Durchbruch in Wiens Theaterszene (nach Achtungserfolgen unter Boy Gobert in Hamburg, aber auch unter George Tabori an der Burg) – sein „Frank ’n’ Furter“ (der Transvestit in der „Rocky Horror Show“) am Schauspielhaus bleibt unvergesslich. Dieses „Zwei-Meter-Zwischenwesen“ in Straps hatte damals so qualvolles Lampenfieber, dass er noch am Tag der Premiere ums Haar geflohen wäre.

Was wünscht sich Schleyer am Ehrentag? Titel gibt’s keine mehr – er ist als vielfach ehrenzeichenvergoldeter Professor längst „ausdekoriert“. Also ein langes Leben noch? „Um Himmels willen nein!“, schreit Schleyer auf. Erst „jüngst“ starb der älteste Mensch, ein Japaner, mit 113. „Ich ersuche alle Weltreligionen, mich vorher abzuberufen – jedenfalls, bevor ich völlig gaga oder ein Pflegefall bin. Ich hab’ jetzt schon genug erlebt.“ Am 14. März feiert er im „MuTh“ den 80er mit Fans und Freunden.