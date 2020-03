Der März im MuTh: Karten für Erich Schleyer

Lassen Sie sich von den Wiener Sängerknaben und Gabriele Schuchter mit dem märchenhaften Singspiel „Das Zauberwort“ in den Orient entführen: Der hochmütige Kalif Chasid von Bagdad und sein Großwesir werden durch Magie in Störche verwandelt. Retten kann sie nur ein Zauberwort, und das haben sie vergessen! Eine unterhaltsame Geschichte, in der es um Verantwortung und Verständigung geht. Für Kinder ab 6 Jahren.

