Entertainer Peter Kraus bekommt, was ihm in seinem Leben noch gefehlt hat

Einen ganz besonderen Termin hatte Entertainer Peter Kraus (85) jetzt in Berlin. Denn dort wurde er in der Österreichischen Botschaft mit der "Goldenen Schallplatte" für sein neues Album "Idole" ausgezeichnet. Ein Preis, der ihm tatsächlich noch in seiner Sammlung fehlte.

Doch der Entertainer hat eine Erklärung für das bisher fehlende Puzzleteil: "Meine Plattenfirma brachte so viele Singles auf den Markt, dass ich mir selbst Konkurrenz machte und ich nie von einer Platte genügend Tonträger für Goldstatus verkaufen konnte", lachte er.

Umso größer war natürlich die Freude, als Kraus die Auszeichnung vom österreichischen Botschafter in Berlin, Michael Linhart, überreicht bekam. "Obwohl ich mein Leben in der Schweiz verbracht habe und hauptsächlich in Deutschland arbeitete, ist und bleibt Österreich meine Heimat, wo ich jetzt in der Steiermark auch meine Freizeit genieße."