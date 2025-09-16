Austropromis

Endlich geschafft! Simone Lugner hat einen neuen Job

Simone Lugner
Seit dem Ende ihrer Reise bei "Dancing Stars" war Simone Lugner auf Jobsuche. Jetzt hat sie eine Führungsposition gefunden.
16.09.25, 10:02
Vor etwa einem Jahr trauerte Simone Lugner zwar um ihren im August 2024 verstorbenen Ehemann Richard Lugner, konnte sich aber in die Arbeit in der Lugner City stürzen.

Doch den vermeintlich sicheren Job behielt sie nicht lange, denn Ende September bekam sie die Kündigung mit sofortiger Freistellung auf den Tisch gelegt.

"Es ist echt eine Katastrophe. Mir geht es richtig, richtig scheiße. Und das ist natürlich etwas, das ihnen wahrscheinlich auch taugt. Das ist auch nicht schön, wenn ich das zugeben muss, dass es mir nicht gut geht, weil es ihnen auch wieder in die Hände spielt. Sicher hab ich mir das mit dem Richard anders vorgestellt", sagte Simone damals zum KURIER.
 
Sie wollte sich dann wieder einen Job in einer Führungsposition suchen, immerhin braucht sie Geld, um die Villa zu erhalten.
 
Doch dann kam noch ein Angebot der ORF-Show "Dancing Stars" dazwischen, wo Simone Lugner mit Danilo Campisi den dritten Platz erreichte.
Aber jetzt gibt's endlich freudige Nachrichten, wie Simone dem KURIER mitteilte. Sie ist Geschäftsführerin der "Körperglanz & Shape Line"-Filialen. "Ein neues aufregendes Kapitel in meinem Leben hat begonnen", zeigt sie sich voller Freude. 
 
In den Studios werden sowohl Wimpern- und Augenbrauenbehandlungen, als auch Körperwickel und Cellulite-Behandlungen angeboten.
(kurier.at, SW) 

