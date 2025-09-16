Endlich geschafft! Simone Lugner hat einen neuen Job
Seit dem Ende ihrer Reise bei "Dancing Stars" war Simone Lugner auf Jobsuche. Jetzt hat sie eine Führungsposition gefunden.
Vor etwa einem Jahr trauerte Simone Lugner zwar um ihren im August 2024 verstorbenen Ehemann Richard Lugner, konnte sich aber in die Arbeit in der Lugner City stürzen.
Doch den vermeintlich sicheren Job behielt sie nicht lange, denn Ende September bekam sie die Kündigung mit sofortiger Freistellung auf den Tisch gelegt.
