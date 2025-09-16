Endlich geschafft! Simone Lugner hat einen neuen Job

"Es ist echt eine Katastrophe. Mir geht es richtig, richtig scheiße. Und das ist natürlich etwas, das ihnen wahrscheinlich auch taugt. Das ist auch nicht schön, wenn ich das zugeben muss, dass es mir nicht gut geht, weil es ihnen auch wieder in die Hände spielt. Sicher hab ich mir das mit dem Richard anders vorgestellt", sagte Simone damals zum KURIER.

Sie wollte sich dann wieder einen Job in einer Führungsposition suchen, immerhin braucht sie Geld, um die Villa zu erhalten.

Doch dann kam noch ein Angebot der ORF-Show "Dancing Stars" dazwischen, wo Simone Lugner mit Danilo Campisi den dritten Platz erreichte.