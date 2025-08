Simone Lugner auf Jobsuche: "Führungsposition wäre interessant"

Zurück ins Berufsleben, das ist die Devise von Richard Lugners Witwe Simone. Via Instagram teilte sie zum Beispiel mit, dass sie im SAE-Institut in Wien einen Voice-Acting-Workshop macht.

"Mr. Ferrari" Heribert Kasper ist bei der Jobsuche auch eine Unterstützung. Er hat einen "sehr persönlichen Newsletter" an seine Sportwagenfreunde mit Lugners Bewerbungsschreiben und Lebenslauf verschickt. "Es haben sich bereits einige gemeldet, was mich sehr freut", so Kasper dazu.