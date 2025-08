Simone Lugner im Dschungelcamp?: "Ich würde das gut meistern"

Woche für Woche hat sich Richard Lugners Witwe Simone durch die ORF-Show "Dancing Stars" gekämpft und ist dabei über sich hinausgewachsen. Sogar bis ins Finale hat sie es geschafft. Jetzt liebäugelt sich auch mit deutschen Reality-Formaten, wie sie gegenüber Bild erzählt.

„Deutschland wäre für mich in puncto Reality-Fernsehen natürlich auch spannend“, sagt sie da.

Selbst das berühmt-berüchtigte RTL-Dschungelcamp würde sie nicht abschrecken. "Ich würde auf alle Fälle mal darüber nachdenken, wenn ich ein Angebot bekommen würde. Auch wenn es für mich eher Trash-TV ist: Es kommt immer darauf an, wie man sich in so einem Format präsentiert. Ich würde das gut meistern."