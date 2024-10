Eine Tragikomödie übers Sterben: Ostermayer und Tiesel brillieren

Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Helene begegnet ihren Ängsten mit Allüren und Kontrollwahn, während Toni Probleme mit Witzen überspielt oder mit Schnaps hinunterspült. Und gemeinsam treten sie eine Reise zur Sterbehilfe in die Schweiz an.

Helene (gespielt von Christine Ostermayer ), eine einst gefeierte Theaterdiva, lebt zurückgezogen in der Seniorenresidenz, in der sich die ehemalige Pflegerin und Frührentnerin Toni (gespielt von Margarethe Tiesel ) von einem Sturz erholen muss.

Darum geht's in der Tragikkomödie "80 PLUS", welche jetzt im Wiener Gartenbaukino Premiere feierte. "Bei all der Dramatik und bei all der Schwere des Themas, ist es wichtig, dass man aus diesem Film nicht deprimiert rausgeht", so Regisseur Gerhard Ertl im Zuge der Dreharbeiten im KURIER-Gespräch.