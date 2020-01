Eine thailändische Prinzessin beim Philharmonikerball

"Ich kann nichts dafür, dass ich sicher die meisten Taufpatinnen und Taufpaten auf der ganzen Welt habe. Nämlich das wunderbarste Orchester auf der ganzen Welt“, lachte Isabel Karajan (ihr Vater, der berühmte Dirigent, gestorben 1989, ist auch das Motto des Philharmonikerballs).

Ja, richtig gelesen, die Wiener Philharmoniker haben nämlich diese Aufgabe übernommen. „Und was hab’ ich für ein Glück, denn normalerweise, wenn man so eine Patenschaft übernimmt, dann hören die Geschenke, wenn man erwachsen wird, irgendwann auf. Aber bei mir gehen sie weiter. Jedes Mal wenn ich in einem Konzert von ihnen bin, oder eine CD auflege, beschenken sie mich mit ihrer schönsten Musik“, schwärmte die Tochter des Maestros, die sich auch schon sehr auf „eine heiße Ballnacht mit meinen Godln und Göden“, freute.

Donnerstagnacht durften die Philharmoniker auch noch einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich Prinzessin Sirivannavari Nariratana, die Tochter des Königs von Thailand.