Eine Österreicherin wird neuer "Sturm der Liebe"-Star

Die Wienerin, die u.a. auch für "CopStories" oder "Dinner für Acht" drehte, absolvierte 2013 eine Schauspielausbildung - sie studierte aber auch Medizin. In der deutschen Telenovela "Sturm der Liebe" übernimmt sie die Rolle der Maxi, die just auch Medizinerin ist.

"Ich kann mich zum Beispiel an die nicht so begeisterten Reaktionen meiner KollegInnen erinnern, als sie an meinem allerersten Set bei den 'CopStories' erfahren haben, dass ich Medizin studiere. Deshalb habe ich das eine Zeit lang versteckt. Irgendwann habe ich dann beschlossen, ich stehe jetzt einfach dazu."

"Maxi ist meine erste durchgehende TV-Rolle, die wie ich im echten Leben Ärztin ist! Naja fast - ihr fehlt noch die Doktorarbeit. Aber das ist eine tolle Spielgrundlage und hat mir die Figur von Anfang an sehr nahegebracht. Maxi ist eine Frohnatur und hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Eine starke Frau, die genau weiß, was sie will und sich traut, für die Dinge einzustehen, die ihr wichtig sind. Für die Menschen, die sie liebt, würde Maxi alles tun, wobei sie sich im Eifer des Gefechts auch in eine Situation begibt, die sich gar nicht mit ihrem moralischen Kompass vereinbaren lässt und sie ganz schön ins Straucheln bringt. Mit Maxi durch diese emotionalen Höhen und Tiefen zu gehen, ist eine wahnsinnig schöne Herausforderung", so Scheuba über ihre Fürstenhof-Rolle.