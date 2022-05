Was Natalie Alison über ihr Aus bei "Sturm der Liebe" denkt

Die Zeit am Fürstenhof wird sie aber immer gut in Erinnerung behalten. "Es war ja jetzt schon mein fünfter Besuch oder so. Es war natürlich ein Segen. Ich bekam zu Ostern 2020 den Anruf, ob ich einspringen möchte. Da war ja Lockdown und das war natürlich super, in den letzten zwei Jahren zu arbeiten. Ich habe wirklich so viel gearbeitet wie noch nie."

Ihr Buchprojekt wird übrigens sehr berührend, wie sie erzählt. "Mein bester Freund ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich hab’ ihn kennengelernt, da war ich 18 und da war eine Verliebtheit. Nach 20 Jahren haben wir uns wieder getroffen und es wurde Liebe und im Endeffekt wurden wir beste Freunde. Über diese drei Arten der Liebe möchte ich gerne eine Geschichte schreiben."