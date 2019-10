Eine neue Liebe für Tanz-Profi Kathrin Menzinger

"Wir sind im Guten auseinandergegangen, möchten keinen Moment der letzten 6 Jahre missen, und wollen auch in Zukunft Freunde bleiben."

Ihr neuer Freund heißt Maximilian

Jetzt ist Kathrin Menzinger wieder frisch verliebt. Beim "Cooking in the City - Fire & Ice"-Event von Leo Schulmeister in seinem gleichnamigen Möbelstudio zeigte sie sich das erste Mal mit ihrem neuen Freund in der Öffentlichkeit. Er heißt Maximilian und ist der Bruder von TV-Koch Alex Kumptner.

Auf KURIER-Nachfrage wollte Menzinger aber nicht mehr dazu sagen.