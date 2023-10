Ehemalige Skirennläuferin Anna Veith wird zum zweiten Mal Mutter

2021 kam Veiths erstes Kind - ein Sohn namens Henry - zur Welt. "We made a wish and you came true. You stole our heart", hatte die seit 2016 mit Manuel Veith verheiratete Salzburgerin ein Foto der Hände des Neugeborenen und das Paares kommentiert.

Veith war im Mai 2020 im Alter von 30 Jahren und nach schwerwiegenden Verletzungen zurückgetreten. Die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin und dreifache Weltmeisterin gehört zu den erfolgreichsten heimischen Skifahrerinnen der vergangenen Jahre.