Ehefrau Diane: Leben mit Reinhold Messner ist ein Abentheuer und eine Herausforderung

Das Leben mit ihm sei aber auch eine Herausforderung und ein Abenteuer, er sei nämlich sehr streng mit sich selbst und auch mit anderen.

"Werte wie Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit sind ihm wichtig, er ist ein vorsichtiger und zum Pessimismus neigender Mensch. Ich bin spontaner und optimistischer eingestellt. Außerdem lobt er selten. Er bekommt sein Lob von außen, ihm fehlt es also nicht. Aber es ist menschlich, hören zu wollen, wenn man etwas gut gemacht hat, um einen Richtwert zu haben. Das sind die Herausforderungen, mit denen ich umgehen muss", so die gebürtige Luxemburgerin.

Erstes Jahr war schwierig

"Das erste Jahr war sehr schwierig, weil ich auch nicht wusste, was seine Bedürfnisse sind, was ihm wichtig ist, was nicht. Zum Beispiel ist ihm eine Struktur, seine Struktur, wichtig. Wir mussten eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Sprache finden. Schon allein aufgrund des Altersunterschieds. Beide haben wir an dieser Beziehung gearbeitet. Wir haben gelernt, uns zu ergänzen und unsere jeweiligen Stärken ineinander fliessen zu lassen."

Altersunterschied kein Problem

Der große Altersunterschied sei für sie jetzt nicht mehr relevant, aber anfangs waren Kommentare dazu schon auch verletzend. "Dieses Klischee-Denken war verletzend. Mittlerweile ist das kein Thema mehr, für uns beide nicht. Die Leute, die uns kennenlernen, merken schnell, dass nichts hinter diesem Klischee steckt. Vor allem weil Reinhold sein Erbe bereits vor unserer Ehe verteilt hat und sein Vermögen in anderer Hand liegt."