Reinhold Messner im Klimagespräch

Frage: Der Titel eines aktuellen Buches heißt „Ändert sich nichts, ändert sich alles“. Herr Messner, als ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments sind Sie mit politischen Prozessen bestens vertraut. Wird die Politik den Klimawandel in den Griff bekommen?

Reinhold Messner: Letztlich müssen wir Bürger die Probleme lösen. Und wir müssen die globale Erwärmung stoppen, keine Frage. Das wird aber insofern schwierig, als China, Indien und vermutlich auch die USA nicht bereit sind, die notwendigen Eingriffe zu fordern. In Europa haben wir die Chance, in der Thematik ein positives Momentum zu schaffen, dem andere Länder hoffentlich folgen werden. In den letzten 200 Jahren haben wir durch die Industrialisierung und den Verbrauch riesiger Mengen an fossilen Brennstoffen großen Wohlstand erreicht, dabei aber die Erde langsam aufgeheizt. Ich glaube zwar nicht, dass die Menschheit durch eine galoppierende globale Erwärmung untergehen wird. Wir werden durch den Klimawandel aber mehr und mehr Probleme wie Überflutungen oder verheerende Stürme bekommen, die sehr kostspielig sind. Ich bin nicht hysterisch. Und ich bin 77 Jahre alt und habe nicht mehr viel zu befürchten. Aber für unsere Kinder und Kindeskinder wird das Leben deutlich schwieriger, auch weil ihnen nicht mehr so viel billige Energie zur Verfügung stehen wird. Um die globale Erwärmung nicht noch weiter zu steigern, müssen wir den CO2-verursachenden Energieverbrauch drosseln. Und diese Herausforderung ist für die Politik schwer zu lösen.

Sie haben sich als Extrembergsteiger immer an der Unmöglichkeit gemessen. Erst die Auflehnung dagegen hat Sie zu Höchstleistungen angespornt. Kann das nicht auch in der Klimakrise eine Chance für die Menschheit sein?

Messner: Es gibt in meinem Leben nur einen einzigen Punkt, wo sich die Politik an mir orientieren könnte, und das ist der Verzicht. Mein Erfolg als Alpinist und Abenteurer lag in der Kunst, verzichten zu können. Ich war ja kein wohlhabender Mensch, sondern bin aus bescheidenen Verhältnissen gekommen. Ich hätte niemals Expeditionen, wie sie in den 70er-Jahren üblich war, finanzieren können. Bei der Expedition am Nanga Parbat, zu der ich 1970 eingeladen war, hatten wir acht Tonnen Ausrüstung und 18 Mann dabei. Die Expedition hat in heutigem Geld eine knappe halbe Million Euro gekostet, so viel hätte ich unmöglich aufbringen können. Fünf Jahre später bin ich mit meinem Partner Peter Habeler mit nur 200 Kilogramm Gepäck im Alpinstil auf einen anderen Achttausender gegangen. Der Verzicht auf Sauerstoffgeräte war nicht nur eine sportliche Herausforderung. Dieser Verzicht machte die Expeditionen auch um ein 30-Faches billiger.

Wenn ich 1978 am Mount Everest Sauerstoffgeräte eingesetzt hätte, hätte ich Helfer gebraucht, die selbst wieder Sauerstoffgeräte gebraucht hätten. 1978 brauchte man pro Mann allein 50 Kilogramm an Sauerstoffausrüstung, um auf den Everest zu gelangen. Ich bin davon überzeugt, dass das Erfolgsmodell in der Bewältigung der Klimakrise der Verzicht ist. Dieser Verzicht muss aber freiwillig sein und darf nicht aufgezwungen werden, sonst funktioniert das nicht. Ich war nie gescheiter und besser als die anderen, aber vielleicht kreativer. Mein Schlüssel zum Erfolg war der Verzicht, mit dem ich viel erfolgreicher wurde als andere ohne diesen Verzicht.