Doris Golpashin über ihre Teenager-Zeit: "Ich war nicht einfach und ziemlich stur"

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem deutschen Talkshow-Host Klaas Heufer-Umlauf, hat Golpashin zwei Söhne im Alter von 10 und 4 Jahren.

„Die Werte, die ich heutzutage wichtig finde zu vermitteln, sind im Wesentlichen noch dieselben, die mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben. Die Welt ist heute sicher etwas komplexer und vielseitiger als noch vor 30 Jahren, daher muss man etwas mehr sicherstellen, dass man die Realität der nächsten Generation auch selbst noch versteht. Aber wenn das klappt, geht es wie immer darum, aus kleinen lieben Menschen große liebe Menschen zu machen“, erzählte sie darüber, was sie ihren Kindern mit auf den Weg geben möchte.

Mit Klaas Heufer-Umlauf war sie auch vor einiger Zeit wieder auf Heimatbesuch in Wien, da er für eine KURIER ROMY nominiert war und diese auch mit nach Hause nehmen konnte.

„Das war in der Tat ein so wunderschöner Abend. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht und mich so sehr gefreut, so viele alte bekannte Gesichter wiederzusehen“, erzählte Golpashin. Die goldene Statue ist übrigens mittlerweile auch schon in ihrem neuen Zuhause eingezogen. „Die ROMY hat einen Ehrenplatz in Klaas’ Büro gefunden. Ja, aus irgendeinem Grund hat der für den Beruf, den er macht, ein Büro“, musste Golpashin lachen.