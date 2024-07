Dominic Thiem hat voll den Durchblick, aber Freundin Lili Paul-Roncalli fehlte

"Ich war schon immer ein Sonnenbrillen-Freak. Für mich signalisiert das einen Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt", so Thiem, der mit der Saison 2024 seine aktive Sportlerkarriere beenden wird.

Auf den Werbeplakaten modelte er gemeinsam mit seiner Freundin, Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (26), die beim Launch in Wien aber nicht vor Ort sein konnte, da sie bei der "About You Fashion Week" in Berlin im Einsatz war.