Dieses Liebespaar hat sich beim Senioren-Speed-Dating kennengelernt

Im ersten Corona-Lockdown haben die beiden die Chance ergriffen und sind sogar zusammengezogen. „Der Erich hatte in der Küche eine Baustelle, konnte eigentlich nicht wirklich etwas wärmen oder kochen. Da hab ich gesagt: ,So geht das nicht, du kommst zu mir, das ist am einfachsten.’ Und so ist es bis heute noch“, erzählt Theresia.

„Die Leute sollen sich trauen, etwas zuzulassen, etwas zu probieren, die Hemmschwelle zu überwinden und in einen Klub gehen. Wenn es einem nicht gefällt, dann geht man halt nicht so oft hin. Man kann an Aktivitäten teilnehmen, an Ausflügen, wie es halt vor Corona war und hoffentlich wieder so werden wird. Es ist wirklich eine nette Gemeinschaft“, so ihr Appell.