Dieser Star-Fotograf macht jetzt mit einem Top-Arzt Musik

"Musik war fĂŒr mich immer ein entscheidender Teil meines Lebens, eigentlich ein GrundbedĂŒrfnis. Musik zu hören, in sich aufzunehmen, zu verarbeiten, eigene Inhalte mit Musik zu formulieren und komponieren, ist fĂŒr mich eine ganz besondere Dimension der Kommunikation mit meiner Umgebung", erzĂ€hlt Nather dem KURIER.

"In meinem Beruf als Arzt zĂ€hlt die ProfessionalitĂ€t und meine Empathie, in der Musik ist es die Leidenschaft. Songs, die einfach aus mir heraus mĂŒssen, ziehen und arbeiten so lange in mir, bis sie geboren werden. Als Geburtshelfer unterstĂŒtze ich die Frauen beim GebĂ€ren. Beim Erarbeiten unserer Songs wirkt eher Andreas Bitesnich als Geburtshelfer von Ideen, die in mir herangewachsen sind", so der Wiener Arzt.

"Wir haben beide erfolgreiche Karrieren und schaffen nun die Zeit und den Raum, der es uns möglich macht, die Musik, die uns das Universum schickt, zu realisieren", meint Bitesnich dazu. Nathers Song-Inspirationen "sind immer Menschen, Begegnungen und ihre Geschichten". FĂŒr den Track "Torn" hat SĂ€ngerin Sandra Pires ihre Stimme beigesteuert.

Musikalisch beschreiben die beiden das Album als "ein Kaleidoskop aus eingĂ€ngigen Melodien und ausgefeilten Arrangements, aus Sounds und EinflĂŒssen, Geschichten verpackt in zeitgemĂ€ĂŸem Post Glamrock Sound."

Bei acht der neun Titel hat der britische Musiker Ralph Salmins (gewann als bester Schlagzeuger 2006 und 2007 die British Jazz Awards) die Drums in London, Griechenland und Frankreich eingespielt.