Begnadete Körper: Der Wiener Starfotograf Andreas H. Bitesnich

Ein weiter Weg von der Leopoldstadt bis in die Fotogalerien und Museen von Los Angeles, Tokio, Hamburg und Prag ...

Ja, es hat aber auch lange gedauert, bis ich mir als Fotograf einen Namen machen konnte. Selbst jetzt dauert es mitunter eine Extrazeit, bis ich ein Projekt umsetzen kann. So arbeite ich seit Längerem an einem Buch über Philip Glass und den Dirigenten Dennis Russell Davies. Dabei entstand auch ein Video mit der japanischen Pianistin Maki Namekawa.

Mit Ihren Modellen Roy, Sina & Anthony und mit Irina schufen Sie einige ikonographische Höhepunkte der Neunziger- und Nullerjahre. Wie sehr hat sich die Aktfotografie seither verändert, oder anders gefragt: Haben die Bloggerszene und Instragram einen Einfluss auf die (Akt-)Fotografie?



Bestimmt haben die technischen und sozialen Umstände einen entscheidenden Einfluss auf die Fotografie. Das war auch immer schon so. Ich denke, dass das auch sehr wichtig ist. Dadurch können sich immer wieder neue Trends und Richtungen ergeben. Die „Enttechnisierung“ der Fotografie hat auch dazu geführt, dass endlich viel mehr Frauen fotografieren. Was wiederum zu neuen visuellen und inhaltlichen Perspektiven in der Fotografie führt. Ich begrüße diese Entwicklung sehr. Es ist also ein sich immer weiter entwickelnder Kosmos, der uns noch viele Überraschungen bescheren wird.