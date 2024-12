Dieser Musicalstar ist Stargast auf dem Zuckerbäckerball

Es hat schon Tradition, dass Ballmutti Birgit Sarata jedes Jahr im Dezember den Stargast für den Zuckerbäckerball (16. Jänner 2025) verkündet. Der Ball war heuer übrigens innerhalb von drei Tagen ausverkauft.

Und so lud Sarata am Donnerstagvormittag in ihre Räumlichkeiten in der Wiener Innenstadt und meinte: "Es ist der Ball der Lebensfreude und gerade in der heutigen Zeit ist das besonders wichtig."