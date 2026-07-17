Diese Gerüchte hat Schauspielerin Kristina Sprenger schon über sich gehört
„Mich amüsieren Gerüchte ja immer sehr, wenn da gar kein Fünkchen Wahrheit dran ist“, sagte Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger nach der Premiere von „Gerüchte ... Gerüchte“ in Berndorf zum KURIER.
Das eine oder andere Gerücht hat sie natürlich auch bereits über sich selbst gehört: „Als wir zum Beispiel unser Haus gebaut haben und dann länger nicht eingezogen sind, weil ich gedreht habe, hat es gleich geheißen, dass uns das Geld ausgegangen ist. Oder wenn mein Mann einmal wo alleine hingeht, wird immer gleich getuschelt, ob es vielleicht Probleme bei uns gibt“, kann sie aber über alle Spekulationen lachen.
Premiere: Festspiele Berndorf
Künstlerin Lola Lindenbaum und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl
Premiere: Festspiele Berndorf
Nadja Maleh und Marion Dimali
Premiere: Festspiele Berndorf
Brigitte und Wolfgang Hesoun
Premiere: Festspiele Berndorf
Christoph Fälbl und Michelle Härle
Über die Premiere schwärmte sie: „Es war großartig und wir wurden auch vom Publikum so schön gefeiert.“
Unter den Gästen waren die Kabarettisten Nadja Maleh und Christoph Fälbl, KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl u. v. m.
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