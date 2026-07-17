Diese Gerüchte hat Schauspielerin Kristina Sprenger schon über sich gehört

„Mich amüsieren Gerüchte ja immer sehr, wenn da gar kein Fünkchen Wahrheit dran ist“, sagte Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger nach der Premiere von „Gerüchte ... Gerüchte“ in Berndorf zum KURIER.

Das eine oder andere Gerücht hat sie natürlich auch bereits über sich selbst gehört: „Als wir zum Beispiel unser Haus gebaut haben und dann länger nicht eingezogen sind, weil ich gedreht habe, hat es gleich geheißen, dass uns das Geld ausgegangen ist. Oder wenn mein Mann einmal wo alleine hingeht, wird immer gleich getuschelt, ob es vielleicht Probleme bei uns gibt“, kann sie aber über alle Spekulationen lachen.