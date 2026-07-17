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Diese Gerüchte hat Schauspielerin Kristina Sprenger schon über sich gehört

Im Stadttheater Berndorf feierte jetzt das Stück „Gerüchte ... Gerüchte“ Premiere.
Stefanie Weichselbaum
17.07.2026, 13:35

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Drei Frauen in eleganten Abendkleidern in Hellblau, Rot und Dunkelblau stehen lächelnd nebeneinander vor einer modernen Kulisse.

„Mich amüsieren Gerüchte ja immer sehr, wenn da gar kein Fünkchen Wahrheit dran ist“, sagte Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger nach der Premiere von „Gerüchte ... Gerüchte“ in Berndorf zum KURIER.

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Das eine oder andere Gerücht hat sie natürlich auch bereits über sich selbst gehört: „Als wir zum Beispiel unser Haus gebaut haben und dann länger nicht eingezogen sind, weil ich gedreht habe, hat es gleich geheißen, dass uns das Geld ausgegangen ist. Oder wenn mein Mann einmal wo alleine hingeht, wird immer gleich getuschelt, ob es vielleicht Probleme bei uns gibt“, kann sie aber über alle Spekulationen lachen.

Premiere: Festspiele Berndorf

Premiere: Festspiele Berndorf

Künstlerin Lola Lindenbaum und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl

Premiere: Festspiele Berndorf

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Nadja Maleh und Marion Dimali

Premiere: Festspiele Berndorf

Premiere: Festspiele Berndorf

Brigitte und Wolfgang Hesoun

Premiere: Festspiele Berndorf

Premiere: Festspiele Berndorf

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Über die Premiere schwärmte sie: „Es war großartig und wir wurden auch vom Publikum so schön gefeiert.“

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