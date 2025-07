Kristina Sprenger: "Meine Mutter war in Innsbruck fast ein Alien"

Ausruhen ist auch schon fast ein Fremdwort für sie, denn sie ist passionierte Sportlerin. "Ich habe keine Waage und trage seit Ewigkeiten Kleidergröße 34. Mir geht es darum: Wie geht es mir? Und das Gefühl nach dem Sport ist einzigartig gut."

Sprenger wurde in Tirol geboren und erinnert sich an ihre Kindheit dort zurück. "Meine Mutter ist Polin und war in Innsbruck fast ein Alien, ist immer anders behandelt worden aufgrund ihrer Nationalität und des Akzents. Sie war allerdings schlagfertig und hat sich nichts gefallen lassen. Auch ich war immer die Kleinste in der Klasse, mein Spitzname war 'der kleine Napoleon' – ich habe mich immer zur Wehr gesetzt."