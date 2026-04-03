Theaterfest Niederösterreich: Vorhang auf für die neue Saison

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„Ach! mein armes Geld, mein armes Geld, mein teurer Freund!“ wird Gerti Drassl ab dem 1. Juli in Haag von der Bühne posaunen. „Niemand ist perfekt“ könnte der berühmte Schlusssatz am 25. Juni lauten, wenn die Adaption des Filmklassikers von „Sugar - Manche mögen’s heiß“ vor der Rosenburg über die Bühne geht. Und wenn Andy Lee Lang ab 3. Juli als Lumpazivagabundus im Schloss Weitra auf der Bühne steht, kann sich das Publikum auf die ikonische Liedzeile „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“ freuen.

Das Theaterfest Niederösterreich hat 2026 wieder einen bunten Mix aus Oper, Operette, Musical und Schauspiel zu bieten. Gezeigt werden 22 Produktionen. Dabei wurden wie immer Spielorte mit besonderen Charakter ausgewählt: Ob Open-Air-Bühnen, Burgen, Schlösser oder auch Theaterzelte – nicht nur die Kultur wird an diesen Abenden gefeiert, sondern auch der Sommer und Niederösterreich in all seinen Facetten. Kultur erleben „Auch im Sommer 2026 laden wir dazu ein, gemeinsam Theater zu erleben, mit Neugier, Offenheit und Freude an der Vielfalt“, freut sich die Obfrau der Veranstaltungsreihe, Kristina Sprenger, auf die neue Saison. Den Auftakt machen dabei die Sommerspiele Schloss Sitzenberg am 3. Juni. Die letzte Premiere wird am 21. August bei den Wachaufestspielen gefeiert.

Spielorte und Premieren des Theaterfests NÖ 2026 Zentralraum

- „Der Raub der Sabinerinnen“, Sommerspiele Schloss Sitzenberg, 3. Juni

- „Samson und Dalila“, Oper Klosterneuburg, 4. Juli

- „Der Raub der Sabinerinnen“, Sommerspiele Schloss Sitzenberg, 3. Juni - „Samson und Dalila“, Oper Klosterneuburg, 4. Juli Mostviertel

- „Das Ministerium der Wahrheit“, Sommerspiele Melk, 17. Juni

- „Der Geizige“, Theatersommer Haag, 1. Juli

- „Beat it“, Sommerspiele Melk, 9. Juli

- „The Band“, Musical Sommer Amstetten, 15. Juli

- „Das Ministerium der Wahrheit“, Sommerspiele Melk, 17. Juni - „Der Geizige“, Theatersommer Haag, 1. Juli - „Beat it“, Sommerspiele Melk, 9. Juli - „The Band“, Musical Sommer Amstetten, 15. Juli Waldviertel

- „Sugar - Manche mögen’s heiß“, Sommernachtskomödie Rosenburg, 25. Juni

- „Lumpazivagabundus“, Schloss Weitra Festival, 3. Juli

- „Madama Butterfly“, Oper Burg Gars, 11. Juli

- „Carmen darf nicht platzen“, Wachaufestspiele Weißenkirchen, 21. Juli

- „Hello Dolly!“, Operette & Musical Langenlois, 23. Juli

- „Der Wachauer Jedermann“, Wachaufestspiele Weißenkirchen, 21. August

- „Sugar - Manche mögen’s heiß“, Sommernachtskomödie Rosenburg, 25. Juni - „Lumpazivagabundus“, Schloss Weitra Festival, 3. Juli - „Madama Butterfly“, Oper Burg Gars, 11. Juli - „Carmen darf nicht platzen“, Wachaufestspiele Weißenkirchen, 21. Juli - „Hello Dolly!“, Operette & Musical Langenlois, 23. Juli - „Der Wachauer Jedermann“, Wachaufestspiele Weißenkirchen, 21. August Industrieviertel

- „Der Vogelhändler“, Sommerarena der Bühne Baden, 26. Juni

- „Mein Freund“, Nestroy Spiele Schwechat, 27. Juni

- „Till Eulenspiegel“, Sommerspiele Perchtoldsdorf, 2. Juli

- „Gerüchte... Gerüchte“, Festspiele Berndorf, 16. Juli

- „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, Raimundspiele Gutenstein, 17. Juli

- „Tootsie“, Stadttheater der Bühne Baden, 24. Juli

- „Horrible Habsburger!“, Theater im Bunker Mödling, 9. August

- „Der Vogelhändler“, Sommerarena der Bühne Baden, 26. Juni - „Mein Freund“, Nestroy Spiele Schwechat, 27. Juni - „Till Eulenspiegel“, Sommerspiele Perchtoldsdorf, 2. Juli - „Gerüchte... Gerüchte“, Festspiele Berndorf, 16. Juli - „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, Raimundspiele Gutenstein, 17. Juli - „Tootsie“, Stadttheater der Bühne Baden, 24. Juli - „Horrible Habsburger!“, Theater im Bunker Mödling, 9. August Weinviertel

- „Judith & Holfernes“, Festival Retz, 10. Juli

- „Ghost - Nachricht von Sam“, Felsenbühne Staatz, 24. Juli

- „Ein Sommernachtstraum“, Festspiele Stockerau, 30. Juli

Einziger Wermutstropfen für Fans: Bis zur ersten Premiere ist es noch einige Zeit hin. Deswegen laden das Theaterfest Niederösterreich und der KURIER zu einem Vorgeschmack: Am 13. April findet im Urania Kino in Wien ein Live-Event statt. Ab 18 Uhr präsentieren Kristina Sprenger, Verena Scheitz, Clemens Unterreiner und weitere Stars des Theaterfests Kostproben aus dem aus den diesjährigen Produktionen. Alle Informationen dazu unter www.kurier-events.at/theaterfest.