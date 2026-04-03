Niederösterreich

Theaterfest Niederösterreich: Vorhang auf für die neue Saison

Am 13. April lädt der KURIER mit den Stars der Produktionen zu einem Vorgeschmack auf die neue Saison.
Michaela Höberth
03.04.2026, 05:30

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Zusammenfassung

  • Das Theaterfest Niederösterreich 2026 bietet 22 Produktionen aus Oper, Operette, Musical und Schauspiel an besonderen Spielorten.
  • Der Auftakt ist am 3. Juni, die letzte Premiere am 21. August, mit einem Live-Event-Vorgeschmack des KURIER am 13. April in Wien.
  • Auch für Kinder gibt es ein vielfältiges Programm mit Musicals und Märchentheater an mehreren Standorten.

Ach! mein armes Geld, mein armes Geld, mein teurer Freund!“ wird Gerti Drassl ab dem 1. Juli in Haag von der Bühne posaunen. „Niemand ist perfekt“ könnte der berühmte Schlusssatz am 25. Juni lauten, wenn die Adaption des Filmklassikers von „Sugar - Manche mögen’s heiß“ vor der Rosenburg über die Bühne geht. Und wenn Andy Lee Lang ab 3. Juli  als Lumpazivagabundus im Schloss Weitra auf der Bühne steht, kann sich das Publikum auf die ikonische Liedzeile „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“ freuen.

Kultur-Talk zum Theaterfest Niederösterreich

Das Theaterfest Niederösterreich hat 2026 wieder einen bunten Mix aus Oper, Operette, Musical und Schauspiel zu bieten. Gezeigt werden 22 Produktionen. Dabei wurden wie immer Spielorte mit besonderen Charakter ausgewählt: Ob Open-Air-Bühnen, Burgen, Schlösser oder auch Theaterzelte – nicht nur die Kultur wird an diesen Abenden gefeiert, sondern auch der Sommer und Niederösterreich in all seinen Facetten.

Kultur erleben

„Auch im Sommer 2026 laden wir dazu ein, gemeinsam Theater zu erleben, mit Neugier, Offenheit und Freude an der Vielfalt“, freut sich die Obfrau der Veranstaltungsreihe, Kristina Sprenger, auf die neue Saison. Den Auftakt machen dabei die Sommerspiele Schloss Sitzenberg am 3. Juni. Die letzte Premiere wird am 21. August bei den Wachaufestspielen gefeiert.

Einziger Wermutstropfen für Fans: Bis zur ersten Premiere ist es noch einige Zeit hin. Deswegen laden das Theaterfest Niederösterreich und der KURIER zu einem Vorgeschmack: Am 13. April findet im Urania Kino in Wien ein Live-Event statt. Ab 18 Uhr präsentieren Kristina Sprenger, Verena Scheitz,  Clemens Unterreiner und weitere Stars des Theaterfests Kostproben aus dem aus den diesjährigen Produktionen. Alle Informationen dazu unter www.kurier-events.at/theaterfest

Große Bühne für die Kleinen

Doch dem Theaterfest würde etwas fehlen, würden nicht auch kleine Bühnenfans auf ihre Kosten kommen. Beim Kindermusical-Sommer  in Langenlois gehen ab 8. Juli  die Abenteuer von Ritter Rost weiter, diesmal mit „Ritter Rost und der Schrottkönig“. Der Märchensommer im Schloss Poysbrunn zeigt ab 9. Juli das Kinderwandertheater „Aschenputtel – neu getanzt“. 

Der Musical Sommer Teatro bietet zwei Produktionen: „Der kleine Prinz“ ab 11. Juli und „Renzo & Lucia“ ab 18. Juli. Die Oper Klosterneuburg zeigt ab 19. Juli eine Kinderversion der Oper „Samson & Dalila“, und die Sommerspiele Melk setzen heuer ab 26. Juli auf „Emma Ehrlich“. 

Theater Bühne
kurier.at  | 

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