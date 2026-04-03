Theaterfest Niederösterreich: Vorhang auf für die neue Saison
Zusammenfassung
- Das Theaterfest Niederösterreich 2026 bietet 22 Produktionen aus Oper, Operette, Musical und Schauspiel an besonderen Spielorten.
- Der Auftakt ist am 3. Juni, die letzte Premiere am 21. August, mit einem Live-Event-Vorgeschmack des KURIER am 13. April in Wien.
- Auch für Kinder gibt es ein vielfältiges Programm mit Musicals und Märchentheater an mehreren Standorten.
„Ach! mein armes Geld, mein armes Geld, mein teurer Freund!“ wird Gerti Drassl ab dem 1. Juli in Haag von der Bühne posaunen. „Niemand ist perfekt“ könnte der berühmte Schlusssatz am 25. Juni lauten, wenn die Adaption des Filmklassikers von „Sugar - Manche mögen’s heiß“ vor der Rosenburg über die Bühne geht. Und wenn Andy Lee Lang ab 3. Juli als Lumpazivagabundus im Schloss Weitra auf der Bühne steht, kann sich das Publikum auf die ikonische Liedzeile „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“ freuen.
Das Theaterfest Niederösterreich hat 2026 wieder einen bunten Mix aus Oper, Operette, Musical und Schauspiel zu bieten. Gezeigt werden 22 Produktionen. Dabei wurden wie immer Spielorte mit besonderen Charakter ausgewählt: Ob Open-Air-Bühnen, Burgen, Schlösser oder auch Theaterzelte – nicht nur die Kultur wird an diesen Abenden gefeiert, sondern auch der Sommer und Niederösterreich in all seinen Facetten.
Kultur erleben
„Auch im Sommer 2026 laden wir dazu ein, gemeinsam Theater zu erleben, mit Neugier, Offenheit und Freude an der Vielfalt“, freut sich die Obfrau der Veranstaltungsreihe, Kristina Sprenger, auf die neue Saison. Den Auftakt machen dabei die Sommerspiele Schloss Sitzenberg am 3. Juni. Die letzte Premiere wird am 21. August bei den Wachaufestspielen gefeiert.
- Zentralraum
- „Der Raub der Sabinerinnen“, Sommerspiele Schloss Sitzenberg, 3. Juni
- „Samson und Dalila“, Oper Klosterneuburg, 4. Juli
- Mostviertel
- „Das Ministerium der Wahrheit“, Sommerspiele Melk, 17. Juni
- „Der Geizige“, Theatersommer Haag, 1. Juli
- „Beat it“, Sommerspiele Melk, 9. Juli
- „The Band“, Musical Sommer Amstetten, 15. Juli
- Waldviertel
- „Sugar - Manche mögen’s heiß“, Sommernachtskomödie Rosenburg, 25. Juni
- „Lumpazivagabundus“, Schloss Weitra Festival, 3. Juli
- „Madama Butterfly“, Oper Burg Gars, 11. Juli
- „Carmen darf nicht platzen“, Wachaufestspiele Weißenkirchen, 21. Juli
- „Hello Dolly!“, Operette & Musical Langenlois, 23. Juli
- „Der Wachauer Jedermann“, Wachaufestspiele Weißenkirchen, 21. August
- Industrieviertel
- „Der Vogelhändler“, Sommerarena der Bühne Baden, 26. Juni
- „Mein Freund“, Nestroy Spiele Schwechat, 27. Juni
- „Till Eulenspiegel“, Sommerspiele Perchtoldsdorf, 2. Juli
- „Gerüchte... Gerüchte“, Festspiele Berndorf, 16. Juli
- „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“, Raimundspiele Gutenstein, 17. Juli
- „Tootsie“, Stadttheater der Bühne Baden, 24. Juli
- „Horrible Habsburger!“, Theater im Bunker Mödling, 9. August
- Weinviertel
- „Judith & Holfernes“, Festival Retz, 10. Juli
- „Ghost - Nachricht von Sam“, Felsenbühne Staatz, 24. Juli
- „Ein Sommernachtstraum“, Festspiele Stockerau, 30. Juli
Einziger Wermutstropfen für Fans: Bis zur ersten Premiere ist es noch einige Zeit hin. Deswegen laden das Theaterfest Niederösterreich und der KURIER zu einem Vorgeschmack: Am 13. April findet im Urania Kino in Wien ein Live-Event statt. Ab 18 Uhr präsentieren Kristina Sprenger, Verena Scheitz, Clemens Unterreiner und weitere Stars des Theaterfests Kostproben aus dem aus den diesjährigen Produktionen. Alle Informationen dazu unter www.kurier-events.at/theaterfest.
Große Bühne für die Kleinen
Doch dem Theaterfest würde etwas fehlen, würden nicht auch kleine Bühnenfans auf ihre Kosten kommen. Beim Kindermusical-Sommer in Langenlois gehen ab 8. Juli die Abenteuer von Ritter Rost weiter, diesmal mit „Ritter Rost und der Schrottkönig“. Der Märchensommer im Schloss Poysbrunn zeigt ab 9. Juli das Kinderwandertheater „Aschenputtel – neu getanzt“.
Der Musical Sommer Teatro bietet zwei Produktionen: „Der kleine Prinz“ ab 11. Juli und „Renzo & Lucia“ ab 18. Juli. Die Oper Klosterneuburg zeigt ab 19. Juli eine Kinderversion der Oper „Samson & Dalila“, und die Sommerspiele Melk setzen heuer ab 26. Juli auf „Emma Ehrlich“.
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