Die "Rampensäue" Luis und Tara sind bei neuer deutscher Reality-Show dabei

Reality-Stars werden im Dschungel Thailands ausgesetzt - darum geht's grob in der neuen Reality-Show von "Joyn". Ohne Land- und Kreditkarte sollen die Backpackers den Weg zurück zum Startpunkt finden. Dort wartet dann eine Luxusvilla und das zu gewinnende Preisgeld auf sie.

Zu sehen ist das Ganze dann ab 12. Jänner. Und mit dabei auch Luis Tinderking und Tara Tabitha, bekannt auch aus der ATV-Show "Forsthaus Rampensau".

Übrigens, der deutsche Ableger davon schlägt quotentechnisch so richtig ein und ist der bislang erfolgreichste Reality-Neustart in der Geschichte von "Joyn PLUS+".

Jedenfalls freut sich Tara via Instagram, dass endlich raus ist, dass sie bei "Reality Backpackers" mit dabei ist.